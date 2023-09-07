Galatasaray'dan son operasyon

Galatasaray Transfer Haberleri - Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da hedefini şampiyonluk olarak belirledi.
Sarı-Kırmızılı ekip, şampiyonluğun anahtarlarından olan kaliteli Türk oyuncuları kadrosuna katmak için son bir operasyon başlattı.
3 TÜRK YILDIZ LİSTEDE
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu için UEFA'ya listeyi verdi, ancak transfer hâlâ bitmedi. Sarı-Kırmızılılar, transferin son günlerinden de maksimum verim sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda ilk hedef, özellikle orta sahadaki yerli rotasyonunu güçlendirmek.
Teknik direktör Okan Buruk, 3 kulvarda birden verecekleri mücadeleyi göz önünde bulundurarak, merkezde Torreira ile Ndombele'yi rahatlatmanın hesapları içinde. İlk olarak Başakşehir'deki eski öğrencisi Berkay Özcan'ı gözüne kestiren Buruk, daha önceden gündeme gelen bir yıldız için de tekrar harekete geçilmesini istedi.
ÖNCE REDDETTİ AMA...
Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, Türkiye'den teklifler aldığını, ancak şimdilik bunları kabul etmeyi düşünmediğini söylemişti. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Okan hocanın isteği üzerine bir kez daha Alman kulübüyle masaya oturmaya karar verdi.
Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacak.
Bir başka flaş iddia ise İngiltere'den geldi. Championship ekibi West Bromwich'in formasını giyen Okay Yokuşlu'nun, Torreira'ya alternatif olarak Galatasaray'ın radarına takıldığı ileri sürüldü.
YENİ AYRILIKLAR KAPIDA
Aslan, bir yandan da sayısal anlamda şişen kadroyu rahatlatmanın formülünü arıyor. Mevcut kadroda süre alması zor görünen bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bunlardan biri Emin Bayram. 20 yaşındaki stoper, satın alma opsiyonu ve oynama garantisiyle birlikte Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı. Dubois, Berkay Özcan transferinde takas unsuru olarak Başakşehir'le görüşüyor.
Midtsjö, Pendikspor'a imza atmaya hazırlanırken, Oliveira da Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşme halinde ve Portekizli futbolcunun satılmasının da sürpriz olmayacağı belirtiliyor.
Sarı-Kırmızılı ekip, şampiyonluğun anahtarlarından olan kaliteli Türk oyuncuları kadrosuna katmak için son bir operasyon başlattı.
3 TÜRK YILDIZ LİSTEDE
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu için UEFA'ya listeyi verdi, ancak transfer hâlâ bitmedi. Sarı-Kırmızılılar, transferin son günlerinden de maksimum verim sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda ilk hedef, özellikle orta sahadaki yerli rotasyonunu güçlendirmek.
Teknik direktör Okan Buruk, 3 kulvarda birden verecekleri mücadeleyi göz önünde bulundurarak, merkezde Torreira ile Ndombele'yi rahatlatmanın hesapları içinde. İlk olarak Başakşehir'deki eski öğrencisi Berkay Özcan'ı gözüne kestiren Buruk, daha önceden gündeme gelen bir yıldız için de tekrar harekete geçilmesini istedi.
ÖNCE REDDETTİ AMA...
Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, Türkiye'den teklifler aldığını, ancak şimdilik bunları kabul etmeyi düşünmediğini söylemişti. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Okan hocanın isteği üzerine bir kez daha Alman kulübüyle masaya oturmaya karar verdi.
Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacak.
Bir başka flaş iddia ise İngiltere'den geldi. Championship ekibi West Bromwich'in formasını giyen Okay Yokuşlu'nun, Torreira'ya alternatif olarak Galatasaray'ın radarına takıldığı ileri sürüldü.
YENİ AYRILIKLAR KAPIDA
Aslan, bir yandan da sayısal anlamda şişen kadroyu rahatlatmanın formülünü arıyor. Mevcut kadroda süre alması zor görünen bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bunlardan biri Emin Bayram. 20 yaşındaki stoper, satın alma opsiyonu ve oynama garantisiyle birlikte Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı. Dubois, Berkay Özcan transferinde takas unsuru olarak Başakşehir'le görüşüyor.
Midtsjö, Pendikspor'a imza atmaya hazırlanırken, Oliveira da Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşme halinde ve Portekizli futbolcunun satılmasının da sürpriz olmayacağı belirtiliyor.