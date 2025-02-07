Galatasaray'dan son nokta: Frankowski

Cuesta, Morata, Lemina ve Ahmed Kutucu transferlerini yapan Galatasaray, Frankowski ile birlikte transferi kapatmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan son nokta: Frankowski
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07 Şubat 2025 08:44
Son güncelleme 07 Şubat 2025 10:59
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, 4 transferin ardından 1 nokta transferle kadrosunu tamamlamayı planlıyor.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna yapmak istediği son ismi ise Okan Buruk belirledi: Przemyslaw Frankowski.

FRANKOWSKI İÇİN CEVAP BEKLENİYOR

Orta sahanın sağında ve solunda, sağ ve sol bekte oynayabilen Przemyslaw Frankowski için Galatasaray 5 milyon euro teklif yaptı ve ilk temasta 7 milyon euro isteyen Lens'in cevabını beklemeye başladı. 

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