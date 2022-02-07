Galatasaray'dan son dakika hamlesi: Ebimbe!

Galatasaray, transferin bitimine çok kısa bir süre kala PSG'nin yetenekli orta saha oyuncusu Junior Dina Ebimbe için temaslara başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan son dakika hamlesi: Ebimbe!
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07 Şubat 2022 14:05
Galatasaray, Paris Saint-Germain'in genç orta saha oyuncusu Junior Dina Ebimbe ile ilgileniyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, 21 yaşındaki 8 numara için Paris Saint-Germain ile görüştü. PSG'nin yeteneklerine inandığı için ancak ffazla süre veremediği Ebimbe için kiralık formülüne sıcak baktığı belirtildi.

Bayer Leverkusen'in bonservisiyle almak istediği ancak PSG'nin buna yanaşmadığı için geçtiğimiz günlerde transferin gerçekleşmediğine değinilirken, Galatasaray'ın kiralama formülünün PSG'nin de işine geldiğine vurgu yapıldı.

EBIMBE DE OYNAMAK İSTİYOR

21 yaşındaki oyuncunun da daha fazla süre bulabileceği bir kulüpte oynamayı istediği ve Galatasaray'ın son dakikadaki bu teklifine olumlu görüş verdiğinin altı çizildi.

PSG'DE 12 MAÇTA OYNADI

Paris Saint-Germain altyapısından yetişen Junior Ebimbe, bu sezon 8'i lig olmak üzere toplam 12 resmi maçta PSG forması giydi ve 407 dakika süre aldı.

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