Galatasaray'dan somut adım: Sandi Lovric

Galatasaray, Udinese'den orta saha oyuncusu Sandi Lovric ile ilgileniyor. Udinese ise 25 yaşındaki oyuncusunu ara transfer döneminde kaybetmek istemiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan somut adım: Sandi Lovric
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2025 13:58
Galatasaray'da Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'nın transferlerinin ardından yeni takviyeler için çalışmalar devam ediyor.

GALATASARAY'IN ORTA SAHA HEDEFİ

Sarı-kırmızılılar için İtalya'dan orta saha iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Udinese forması giyen Sandri Lovric ile ilgileniyor.

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Udinese ile temasa geçti. Udinese, Galatasaray'ın ilgisine rağmen Lovric'i ara transfer döneminde kaybetmek istemiyor.

GALATASARAY'DAN SOMUT ADIM

Lovric'e Galatasaray dışında Premier Lig'den de ilgi olduğu ancak şu anda en somut adımın Galatasaray'dan geldiği belirtildi.

Udinese'de bu sezon 24 maçta süre buan Sandi Lovric, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Lovric'in Udinese ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery