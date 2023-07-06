Galatasaray'dan solu kapatacak hamle!

Manchester United ile sol bek Alex Telles için pazarlık yapan Galatasaray, sol kanat Anthony Elanga'nın da şartlarını sordu ve kiralama teklifi yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan solu kapatacak hamle!
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06 Temmuz 2023 10:53
Bir süre önce eski oyuncusu Alex Telles için Manchester United ile masaya oturan Galatasaray vites yükseltti.

ELANGA İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

İngiliz deviyle Telles için pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, sol kanat oyuncusu Anthony Elanga konusunda da pazarlığa başladı. Galatasaray, sol bek Telles için 4 milyon euro civarında bir rakam önerdi; Elanga için kiralama teklifi yaptı.

SOLU KAPATACAK

Manchester cephesi Telles konusunda rakam yükseltilmesini isterken, İsveçli Elango için de teknik ekibin raporuna göre karar vereceklerini bildirdi. Aslan sol bek Telles ve sol açık Elanga'yı transfer edebilirse bu mevkilerdeki sıkıntıyı arka arkaya çözmüş olacak.

21 yaşındaki Elanga geçtiğimiz sezon Manchester United ile 26 maça çıktı. Bunların sadece 7'sine ilk 11'de başladı. Değeri 18 milyon euro.

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