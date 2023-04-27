Galatasaray'dan sola sürpriz aday: Martin!

Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi.



Defansın solunda henüz aradığı ismi bulamayan G.Saray, bu mevkiyi güçlendirmenin planlarını yapıyor.



Gündeme eklenen son isimse Mainz 05'te forma giyen İspanyol oyuncu Aaron Martin... 26 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Mesrun İzzet, "Devre arasında görüşmüştük.



Aaron için Galatasaray'ın olumlu bir fikri olduğunu biliyorum. Kendisi de Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor" ifadesini kullandı.





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