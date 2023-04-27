Galatasaray'dan sola sürpriz aday: Martin!

Galatasaray'da şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Cimbom son olarak aradığı oyuncuyu Almanya'da buldu.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan sola sürpriz aday: Martin!
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27 Nisan 2023 13:26
Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi.

Defansın solunda henüz aradığı ismi bulamayan G.Saray, bu mevkiyi güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Gündeme eklenen son isimse Mainz 05'te forma giyen İspanyol oyuncu Aaron Martin... 26 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Mesrun İzzet, "Devre arasında görüşmüştük.

Aaron için Galatasaray'ın olumlu bir fikri olduğunu biliyorum. Kendisi de Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor" ifadesini kullandı.

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