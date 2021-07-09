Galatasaray'dan sol bek için Rodriguez yoklaması!

Galatasaray'ın sol bek adayları arasına Ricardo Rodriguez de eklendi.



2019-2020 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ancak sarı-lacivertli takımın limit problemi nedeniyle kadrosuna katamadığı İsviçreli oyuncunun EURO 2020'deki performansından etkilenen Galatasaray yetkilileri, kısa süre içerisinde Torino'ya şartlarını soracak.



2017 yazında Bundesliga takımlarından Wolfsburg'dan Milan'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan 28 yaşındaki sol bek oyuncusu, Fatih Terim'in eski takımında beklentileri karşılayamamış ve gönderilmişti. 2019-2020 sezonunda PSV Eindhoven'a kiralanan Rodriguez, geçtiğimiz sezon 2 milyon euro'ya Serie A takımlarından Torino'ya transfer olmuştu.



