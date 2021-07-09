Galatasaray'dan sol bek için Rodriguez yoklaması!

Galatasaray, 29 yaşındaki sol bek Ricardo Rodriguez için Torino ile masaya oturacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray'dan sol bek için Rodriguez yoklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2021 09:41
Galatasaray'ın sol bek adayları arasına Ricardo Rodriguez de eklendi.

2019-2020 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ancak sarı-lacivertli takımın limit problemi nedeniyle kadrosuna katamadığı İsviçreli oyuncunun EURO 2020'deki performansından etkilenen Galatasaray yetkilileri, kısa süre içerisinde Torino'ya şartlarını soracak.

2017 yazında Bundesliga takımlarından Wolfsburg'dan Milan'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan 28 yaşındaki sol bek oyuncusu, Fatih Terim'in eski takımında beklentileri karşılayamamış ve gönderilmişti. 2019-2020 sezonunda PSV Eindhoven'a kiralanan Rodriguez, geçtiğimiz sezon 2 milyon euro'ya Serie A takımlarından Torino'ya transfer olmuştu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.