Galatasaray'dan sol bek hamlesi: Toure

Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Okan Buruk, yönetimden sol beke takviye istedi. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı yönetim de harekete geçti.



İtalyan basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın, Milan'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Fode Ballo Toure ile ilgilendiği belirtildi.



Galatasaray, Toure için Milan'ın kapısını çalacağı ve transfer için görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayabileceği kaydedildi.



Piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Senegalli futbolcu, geçtiğimi sezon Milan'da 6'sı ilk olmak üzere, 12 maçta sahaya çıktı.



Sol bekin yanı sıra, sol kanatta da görev alabilen Toure'nin, Milan'la 3 yıl daha kontratı bulunuyor.





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