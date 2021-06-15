Galatasaray'dan Sofyan Amrabat sürprizi

Yeni sezonda orta sahaya savaşçı bir yıldız takviye etmeyi hedefleyen Galatasaray 'ın gündemine bir başka isim daha dahil oldu. İtalyan medyası, Sarı-Kırmızılılar'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile Galatasaray'ın yakından ilgilendiğini öne sürdü.Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat, aynı zamanda Galatasaray'ın eski yıldızı Nordin Amrabat'ın kardeşi. Sezonun ikinci yarısını Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Faslı futbolcunun, yeni sezon kadrosunda düşünülmediği de haberin detayları arasında.Sarı-Kırmızılılar'ın ilk etapta oyuncuyu kiralamak üzerine görüşmelerde bulunduğu, resmi teklif için ise 19 Haziran'daki seçimin beklendiği belirtiliyor. Galatasaray'ın, Sofyan Amrabat dışında, birkaç İtalyan kulübünün orta sahasıyla da ilgilendiği ve onlara da önümüzdeki günlerde teklif yapılacağı öğrenildi.