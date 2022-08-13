Galatasaray'dan Shamar Nicholson hamlesi!

Transfer dönemine yaptığı hamlelerle damga vuran kulüplerden olan Galatasaray bir forvet daha almak için çalışmalarını sürdürüyor. Andrea Belotti ve Mauro Icardi gibi yıldızları gündeminde tutan Sarı-kırmızılı takımın sürpriz bir isim için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.Transfer dönemine Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi hamleler yaparak damga vuran Galatasaray santrfor bölgesine bir transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.Torino'dan ayrılarak serbest kalan Andrea Belotti ve PSG'Den ayrılması beklenen Mauro Icardi'yi gündeminde tutan Sarı-kırmzıılı takımın Spartak Moskova forması giyen Jamaikalı santrfor Shamar Nicholson için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.Vole'nin haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki Nicholson için Rusya kulübüyle görüşmelere başladı.Jamaika ekibi Boys Town FC'den 2017 yılında Slovenya takımı NK Domzale'ye transfer olan Nicholson, 2019 yılında 1.5 milyon euroya Belçika takımı Charleroi'ye transfer olmuştu. 1.92 boyundaki futbolcu bu yıl devre arasında Rusya takımı Spartak Moskova'ya 8 milyon euro bonservis karşılığında imza attı.Spartak Moskova ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nicholson, Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle takımdan ayrılabilir.Geçen sezon Charleroi ve Spartak Moskova formalarıyla toplam 34 maça çıkan Nicholson, 21 gol atıp 7 asist yaptı. 25 yaşındaki Jamaikalı golcü bu sezon 3 maçta 98 dakika forma giyip gol atamadı.