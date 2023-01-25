Galatasaray'dan sezon sonuna rezerve

Galatasaray, gelecek adına düşündüğü Omar Campos'un transferini sezon sonuna bıraktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan sezon sonuna rezerve
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25 Ocak 2023 09:27
Sezon başından bu yana Van Aanholt, Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir, Leo Dubois, Sacha Boey, hatta Berkan Kutlu'yu sol bekte deneyen, ancak bir türlü beklediği verimi alamayan Galatasaray'da bu bölgeye takviye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Scout ekibi tarafından önerilip, Okan Buruk'tan tam not alan Omar Campos da transferi düşünülen adaylardan biri...

Ancak 20 yaşındaki Meksikalı futbolcunun bonservisinin yüksek olması ve kulübü Santos Laguna'nın geri adım atmaması, Galatasaray'ın bu transferi yaz dönemine bırakmasına yol açtı.

GELECEĞE YATIRIM

Galatasaray, 20 yaşındaki Meksikalı sol bek Omar Campos'un transferini geleceğe yatırım projesi olarak düşünüyor. 

 

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