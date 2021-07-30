Galatasaray'dan Sevilla'ya Rony Lopes teklifi

Rony Lopes için Galatasaray resmen devrede. Portekizli yıldızı, Newcastle, Aston Villa ve Sporting Lizbon da istiyor. Sarı-Kırmızılılar ise Sevilla ile temasa geçti.

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Galatasaray'dan Sevilla'ya Rony Lopes teklifi
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30 Temmuz 2021 10:19
Kanat için Leicester'den kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Ghezzal'ı listesine alan Galatasaray, bu transferde geri adım atmıştı. Aslan'ın hücum bölgesi için gündeminde olan Rony Lopes'te temaslarının sürdüğü öğrenildi.

Monaco ve Manchester City'de de oynayan Lopes, geçen sezon Sevilla'dan Fransa'nın Nice Takımı'na kiralanmıştı. 2019'da Monaco'dan 25 milyon Euro bonservisle alınan Brezilya asıllı Portekizli'nin başka talipleri de var.

OPSİYONLA BERABER KİRALAMA

Beşiktaş'ın da gündeminde olan 25 yaşındaki oyuncu için İngiltere'den Newcastle ile Aston Villa, Portekiz'den de Sporting Lizbon devrede. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Sol ayaklı olan ve her iki kanatta da oynayabilen Lopes'e Terim'in onay verdiği, Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirtildi.




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