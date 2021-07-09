Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan cevabı

Galatasaray Spor Kulübü, Taylan Antalyalı ile ilgili açıklamaları sonrası Şenol Güneş'e cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan cevabı
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09 Temmuz 2021 13:34
Galatasaray Spor Kulübü, Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözleri sonrası açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

"A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş'in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik.

Sporcu sağlığı Galatasaray'ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.

Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım'da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü"

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Şenol Güneş, "Taylan'la ilgili sıkıntım benim izlediğim maçlara göre daha durağan geldi. Dorukhan daha iyi göründü. Taylan döndüğü ilk gün ameliyat oldu. Temposu düşüktü, doktoru aradım var mıydı problemi diye, hayır dedi. Tedbir amaçlı ameliyat olmuş. Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum." ifadelerini kullandı.

 


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