Galatasaray'dan şampiyonluk maçına itiraz!

Galatasaray, Kupa Voley finalinde oynanan Arkas Spor karşılaşması için bir açıklama paylaştı ve maç için itiraz edileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan şampiyonluk maçına itiraz!
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13 Nisan 2022 22:10
Galatasaray, Kupa Voley'deki Arkas Spor mücadelesi için itiraz yapılacağını açıkladı.

Galatasaray'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bugün, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın, Arkas Spor ile oynadığı AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nin ilk setinde 19-17 önde olduğumuz esnada kaybettiğimiz sayı sonrası 19-18 olması gereken skor, tabelaya 19-19 olarak yansıtıldı.

Teknik ekibimiz ve istatistik antrenörümüzün anında itirazına ve 2. set sonunda da menajerimizin maçın gözlemcisini uyarmasına rağmen maçın hakemleri itirazımızı kabul etmeyip skorun doğru olduğunu savunmuşlardır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizdeki mevcut görüntülerle, şu andan itibaren Türkiye Voleybol Federasyonu nezdinde maçın hakemleri ve gözlemcileri hakkında gerekli tüm hukuki girişimleri yapacağımızı belirtmek isteriz."

Kupa Voley Finali'nde Arkas Spor, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

 

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