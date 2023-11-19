Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk hedef olarak belirlediği Salih Özcan transferi adına planını da hazırlamış durumda. Sarı-Kırmızılılar, daha önce sonuç alınan formülü yeniden devreye sokmaya hazırlanıyor.
Lucas Torreira'nın yanına yapılacak transfer için ince eleyip sık dokuyan ve birçok adayla görüşen Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine Salih Özcan ismine ağırlık veriliyor.
İŞTE GALATASARAY'IN ORTA SAHA İÇİN ÖZEL FORMÜL
Lucas Torreira'nın yanına yapılacak transfer için ince eleyip sık dokuyan ve birçok adayla görüşen Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine Salih Özcan ismine ağırlık veriliyor.
İŞTE GALATASARAY'IN ORTA SAHA İÇİN ÖZEL FORMÜL
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