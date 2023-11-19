Galatasaray'dan Salih Özcan'a özel formül!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk hedef olarak belirlediği Salih Özcan transferi adına planını da hazırlamış durumda. Sarı-Kırmızılılar, daha önce sonuç alınan formülü yeniden devreye sokmaya hazırlanıyor.

Abone Ol
Galatasaray'dan Salih Özcan'a özel formül!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2023 10:38
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk hedef olarak belirlediği Salih Özcan transferi adına planını da hazırlamış durumda. Sarı-Kırmızılılar, daha önce sonuç alınan formülü yeniden devreye sokmaya hazırlanıyor.

Lucas Torreira'nın yanına yapılacak transfer için ince eleyip sık dokuyan ve birçok adayla görüşen Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine Salih Özcan ismine ağırlık veriliyor.

İŞTE GALATASARAY'IN ORTA SAHA İÇİN ÖZEL FORMÜL

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery