Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
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07 Nisan 2023 20:31
Galatasaray, kupadaki Başakşehir maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı için bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılardan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsorumuz Liv Hospital'da yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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