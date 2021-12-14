Galatasaray'dan sağ beke transfer hamlesi

Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, devre arasında sağ bek için bölgesi için de hamle yapmak istiyor.

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Galatasaray'dan sağ beke transfer hamlesi
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14 Aralık 2021 10:55
Galatasaray sağ bek için kulübesine devre arasında hamle yapmaya hazırlanıyor.

Bursaspor'la sözleşmesini fesheden İsmail Çokçalış devre arasında Florya'nın yolunu tutmak istiyor.

Süper Lig'den çok sayıda kulüpten teklif alan 21 yaşındaki genç sağ bekin ocak ayı için Galatasaray'ı beklediği öğrenildi.


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