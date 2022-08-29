Galatasaray'dan Sacha Boey teklifine ret!

Galatasaray 'da son dönemde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey'un talipleri artıyor. 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu için İtalya Serie A ekibi Udinese Sarı-Kırmızılı takıma resmi teklif yaptıUdinese Sacha Boey için 4.5 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı ancak Sarı-Kırmızılı takım red cevabı verdi. 21 yaşındaki futbolcuyla Hellas Verona, Monza ve Southampton da ilgileniyor.Sacha Boey ile ilgili çıkan transfer söylentilerine teknik direktör Okan Buruk cevap verdi. Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Buruk, Boey'i satmayacaklarını ifade etti."Sacha Boey bizimle devam edecek; performans olarak takımın en iyilerinden biriydi... Mertens'in performansından mutluyuz. Şu anda belki %60'ında; %100'ünü yakaladığımızda bizim için çok daha önemli bir oyuncu olacak..."