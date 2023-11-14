Yoğun ve yorucu fikstürü geride bırakan Galatasaray'da futbolculara 4 gün izin verildi.
Sarı-kırmızılı takım milli arada dinlenme fırsatı bulurken, yönetim boş durmayacak ve geleceğe yönelik hamleler yapacak.
BOEY'UN SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK
Sacha Boey'un sözleşmesini uzatmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Fransız yıldızın 1.5 yıl sonra bitecek kontratını yenileyecek.
TEKLİFE KESİN GÖZLE BAKILIYOR
480 bin euro kazanan Boey'un yeni ücreti 1.5 milyon Euro'nun üzerinde olacak.
Zam yapılacak Sacha Boey'e Ocak ayında Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-kırmızılı takım milli arada dinlenme fırsatı bulurken, yönetim boş durmayacak ve geleceğe yönelik hamleler yapacak.
BOEY'UN SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK
Sacha Boey'un sözleşmesini uzatmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Fransız yıldızın 1.5 yıl sonra bitecek kontratını yenileyecek.
TEKLİFE KESİN GÖZLE BAKILIYOR
480 bin euro kazanan Boey'un yeni ücreti 1.5 milyon Euro'nun üzerinde olacak.
Zam yapılacak Sacha Boey'e Ocak ayında Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.