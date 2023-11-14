Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, milli maç arasında Sacha Boey'un sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
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14 Kasım 2023 09:56
Yoğun ve yorucu fikstürü geride bırakan Galatasaray'da futbolculara 4 gün izin verildi.

Sarı-kırmızılı takım milli arada dinlenme fırsatı bulurken, yönetim boş durmayacak ve geleceğe yönelik hamleler yapacak.

BOEY'UN SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK

Sacha Boey'un sözleşmesini uzatmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Fransız yıldızın 1.5 yıl sonra bitecek kontratını yenileyecek.

TEKLİFE KESİN GÖZLE BAKILIYOR

480 bin euro kazanan Boey'un yeni ücreti 1.5 milyon Euro'nun üzerinde olacak.

Zam yapılacak Sacha Boey'e Ocak ayında Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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