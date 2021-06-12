Galatasaray'dan Ryan Bertrand yoklaması

Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılıların B planı olarak Ryan Bertrand'ı listesine aldığı iddia edildi. Southampton ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki İngiliz yıldızla birçok Premier Lig takımı ilgileniyor.Ryan Dominic Bertrand bu sezon 29 lig maçında forma giyerken 1 asistle oynadı.Galatasaray'da sol bek için Alex Moreno, Patrick van Aanholt ve Ezgjan Alioski'nin de isimleri geçiyor.