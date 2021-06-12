Galatasaray'dan Ryan Bertrand yoklaması

Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak Ryan Bertrand geldi.

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Galatasaray'dan Ryan Bertrand yoklaması
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12 Haziran 2021 13:01
Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.

Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılıların B planı olarak Ryan Bertrand'ı listesine aldığı iddia edildi. Southampton ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki İngiliz yıldızla birçok Premier Lig takımı ilgileniyor.

Ryan Dominic Bertrand bu sezon 29 lig maçında forma giyerken 1 asistle oynadı.

Galatasaray'da sol bek için Alex Moreno, Patrick van Aanholt ve Ezgjan Alioski'nin de isimleri geçiyor.



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