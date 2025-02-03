Galatasaray'dan Roma'ya gidiyor: Nelsson

Galatasaray ve Roma, Victor Nelsson transferi için anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Roma'ya gidiyor: Nelsson
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03 Şubat 2025 08:17
Galatasaray'da Victor Nelsson ile ayrılık gerçekleşiyor.

Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcunun transferi için İtalya'dan Roma ile anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano, Galatasaray ve Roma'nın transfer için anlaştığını ve Nelsson'un transferinin gün içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Nelsson, transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmemişti.

Galatasaray, 2026 yaşındaki savunma oyuncusunu 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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