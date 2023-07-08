Galatasaray'dan Rogerio için teklif!

Galatasaray'ın sol bek adayları arasında yer alan Sassuolo'nun Brezilyalı futbolcusu Rogerio'ya teklifini sunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi.
İtalyan gazetelerinde yer alan haberlere göre 25 yaşındaki futbolcuya Galatasaray dışında Benfica ve Everton da teklif sundu.
Sambacı, İtalya'dan ayrılmaya çok sıcak yaklaşıyor. Ancak kulübü Sassuolo'nun vereceği karar, bu transferde belirleyici olacak.
İtalyan gazetelerinde yer alan haberlere göre 25 yaşındaki futbolcuya Galatasaray dışında Benfica ve Everton da teklif sundu.
Sambacı, İtalya'dan ayrılmaya çok sıcak yaklaşıyor. Ancak kulübü Sassuolo'nun vereceği karar, bu transferde belirleyici olacak.