Galatasaray'dan Rogerio için teklif!

Galatasaray, Sassuolo forması giyen Rogerio için teklifini yaptı.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan Rogerio için teklif!
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08 Temmuz 2023 12:48
Galatasaray'ın sol bek adayları arasında yer alan Sassuolo'nun Brezilyalı futbolcusu Rogerio'ya teklifini sunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi.

İtalyan gazetelerinde yer alan haberlere göre 25 yaşındaki futbolcuya Galatasaray dışında Benfica ve Everton da teklif sundu.

Sambacı, İtalya'dan ayrılmaya çok sıcak yaklaşıyor. Ancak kulübü Sassuolo'nun vereceği karar, bu transferde belirleyici olacak.

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