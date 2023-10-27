29 Ekim

Galatasaray'dan Rizespor'a büyük üstünlük

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray'ın Karadeniz ekibine karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında ligde yapılan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 28-7, gol sayılarında da 99-44 üstünlüğü var.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Rizespor'a büyük üstünlük
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27 Ekim 2023 12:51
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de cumartesi 43. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 42 lig maçından 28'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 99 golüne, yeşil-mavililer 44 golle karşılık verebildi.

Rize'deki maçlar

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig maçlarında 22. kez Rize'de karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 46 golüne, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verdi.

Farklı skorlar

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 42 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 42 maçın 39'unda fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.

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