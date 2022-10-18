Galatasaray'dan Riva'ya çıkarma

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için Riva'ya gitti.

Haber; DHA
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Galatasaray'dan Riva'ya çıkarma
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18 Ekim 2022 18:15
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere TFF'nin Riva'daki merkezine gitti.

Son dönemdeki VAR kullanımı için resmi siteden de açıklama yapan Galatasaray'da iki idarecinin, TFF Başkanı Büyükekşi ile bu konuyu ve hakem hatalarını masaya yatırması bekleniyor.

Galatasaray'ın hedefinde ayrıca VAR atamalarının başındaki isim olan MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz olduğu belirtildi. Özbek ve Timur'un, bu konuyu da TFF Başkanı Büyükekşi'ye detayları ile birlikte aktardığı öğrenildi.

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