Galatasaray'dan 'risksiz' teklif: Ndombele

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotayı İngiltere'ye kırdı.
Gündeme bu kez Tottenham'ın Fransız oyuncusu Tanguy Ndombele girdi. 26 yaşındaki orta sahayı kiralamak isteyen Cimbom, teklifini Tottenham'a iletti.
Ndombele için 1 milyon euro'luk kiralama bedeli vermek isteyen Aslan, sözleşmedeki satın alma opsiyonunu yüksek tutarak iknaya uğraşıyor.
'BURADA ESKİ GÜNLERİNE DÖNER'
Geçen sezonu Napoli ve önceki yılı Lyon'da kiralık geçiren yıldızın istikrar sorunundan kaynaklı endişe duyulduğu için bu yol tercih ediliyor. Oyuncunun yeteneğine güvenen teknik heyet, G.Saray'da eski günlerine döneceğini düşünüyor.
62 MİLYON EURO'YA GİTTİ
2018-2019'da Lyon'da yaptığı çıkışla Tottenham'a 62 milyon euro'ya transfer olan Ndombele, İngiliz ekibinde 63 maça çıksa da beklenen etkiyi yapamamıştı.
Gündeme bu kez Tottenham'ın Fransız oyuncusu Tanguy Ndombele girdi. 26 yaşındaki orta sahayı kiralamak isteyen Cimbom, teklifini Tottenham'a iletti.
Ndombele için 1 milyon euro'luk kiralama bedeli vermek isteyen Aslan, sözleşmedeki satın alma opsiyonunu yüksek tutarak iknaya uğraşıyor.
'BURADA ESKİ GÜNLERİNE DÖNER'
Geçen sezonu Napoli ve önceki yılı Lyon'da kiralık geçiren yıldızın istikrar sorunundan kaynaklı endişe duyulduğu için bu yol tercih ediliyor. Oyuncunun yeteneğine güvenen teknik heyet, G.Saray'da eski günlerine döneceğini düşünüyor.
62 MİLYON EURO'YA GİTTİ
2018-2019'da Lyon'da yaptığı çıkışla Tottenham'a 62 milyon euro'ya transfer olan Ndombele, İngiliz ekibinde 63 maça çıksa da beklenen etkiyi yapamamıştı.