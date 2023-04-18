Galatasaray'dan Reynolds için hamle!

Galatasaray için İtalya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, bonservisi Roma'da bulunan Bryan Reynolds için girişimde bulunduğu öne sürüldü.



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, bonservisi Roma'da bulunan ve Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Reynolds için Avrupa'dan birçok talip var.



ROMA'DA KALMAYACAK



22 yaşındaki futbolcunun, Westerlo'da sezonu tamamlamasının ardından Roma'ya döneceği ancak İtalya ekibinden ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.



WESTERLO'DA İMKANLAR YETERSİZ



Roma ile Westerlo arasında yapılan kiralık sözleşmede 7 milyon euro'luk satın alma maddesinin yer aldığı kaydedildi. Ancak Westerlo'nun maddi durumu nedeniyle bu opsiyonu devreye sokmasının imkansız olduğu aktarıldı.



FEYENOORD'DAN GÖRÜŞME



Reynolds için Roma'nın kapısını çalan ekiplerinden birinin Feyenoord olduğu öne sürüldü. Hollanda ekibinin, Roma ile oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali öncesi İtalyan ekibiyle masaya oturduğu ifade edildi.



GALATASARAY DA TEMASTA BULUNDU



Galatasaray'ın da Reynolds için Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattığı ara transfer döneminde girişimlerde bulunduğu vurgulandı.



Westerlo'da bu sezon 28 maçta süre alan Amerikalı futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. 21 yaşındaki sağ bekin Roma ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.





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