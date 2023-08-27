konusunda frene basmayan, İngiltere Premier Lig'de forma giyen bir başka dünya yıldızı için daha resmi girişimlere başladı:Orta sahaya 8 numara takviyesi için uzun süredir çalışmalar sürerken, Arsenal'den Thomas Partey için somut adım atıldı. 30 yaşındaki Ganalı oyuncunun, kulübü ile 2 sezon daha kontratı bulunurken sarı-kırmızılılar 10 milyon euro bonservis ile kapıyı çaldı.İngiliz kulübü, bu bedeli düşük bulup fazlasını isterken Aslan son ana kadar oyuncu için Arsenal'den yanıt bekleyecek.Atletico Madrid'in altyapısından yetişen deneyimli futbolcu için Arsenal, 2020-21 sezonunda 50 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.