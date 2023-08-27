Galatasaray'dan resmi teklif: Thomas Partey

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Arsenal'de forma giyen Thomas Partey için resmi teklifte bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan resmi teklif: Thomas Partey
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27 Ağustos 2023 10:22
Transfer konusunda frene basmayan Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de forma giyen bir başka dünya yıldızı için daha resmi girişimlere başladı: Thomas Partey.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Orta sahaya 8 numara takviyesi için uzun süredir çalışmalar sürerken, Arsenal'den Thomas Partey için somut adım atıldı. 30 yaşındaki Ganalı oyuncunun, kulübü ile 2 sezon daha kontratı bulunurken sarı-kırmızılılar 10 milyon euro bonservis ile kapıyı çaldı.



BEKLEMEYE GEÇİLDİ

İngiliz kulübü, bu bedeli düşük bulup fazlasını isterken Aslan son ana kadar oyuncu için Arsenal'den yanıt bekleyecek.

Atletico Madrid'in altyapısından yetişen deneyimli futbolcu için Arsenal, 2020-21 sezonunda 50 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



 
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