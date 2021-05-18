Galatasaray'dan pota altına transfer

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, pota altı oyuncusu Tina Krajisnik'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'dan pota altına transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2021 20:41
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda yeni sezon için transferler devam ediyor.

Sarı - kırmızılılar, pota altı oyuncusu Tina Krajisnik'i 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kulübümüz profesyonel basketbolcu Tina Krajisnik ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

12 Ocak 1991 doğumlu Sırp oyuncu uzun forvet pozisyonunda forma giyiyor.

Kariyerine Macaristan kulübü PEAC-Pecs'te başlayan oyuncu 2017'den beri Avrupa basketbolunun ekol takımlarından Sopron Basket'te forma giyiyordu. Tecrübeli uzun Sopron Basket ile EuroLeague Women'da iki kez Final Four'da oynama başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon takımıyla Final Four'da mücadele ederken sezonu 11.8 sayı, 9.2 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Tina Krajisnik aynı zamanda Sırbistan Milli Takım forması da giyiyor.

Tina Krajisnik'e Galatasaray'a hoş geldin der, formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.