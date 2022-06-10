Galatasaray'dan Pistiolis'e 2 yıllık kontrat

Futbolda seçime kilitlenen Galatasaray'ın en başarılı şubesi erkek basketbolda yeni sezonun hazırlıkları başladı.
Sponsor NEF bütçeyi artırma kararı alırken, Yunan koç Pistiolis'in sözleşmesi 2 yıl uzatılıyor.
İç transferde Dee Bost ile tekrar el sıkışan sarı-kırmızılılar, Yunus Emre Sonsırma ve Mahir Ağva ile prensip anlaşmasına vardı.
İmzalar 11 Haziran'daki seçim sonrasında atılacak.
Sponsor NEF bütçeyi artırma kararı alırken, Yunan koç Pistiolis'in sözleşmesi 2 yıl uzatılıyor.
İç transferde Dee Bost ile tekrar el sıkışan sarı-kırmızılılar, Yunus Emre Sonsırma ve Mahir Ağva ile prensip anlaşmasına vardı.
İmzalar 11 Haziran'daki seçim sonrasında atılacak.
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