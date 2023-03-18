Galatasaray'dan paylaşım: 'Takıma güven'

Süper Lig'de Konyaspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'dan maç sonu bir paylaşım geldi.Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda,ifadeleri yer aldı.Galatasaray, paylaşımında takımın ve teknik direktör Okan Buruk'un fotoğrafını kullanırken, hasthag olarak daifadesini yazdı.Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.