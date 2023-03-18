Galatasaray'dan paylaşım: "Takıma güven"

Galatasaray, Konyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan paylaşım: 'Takıma güven'
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18 Mart 2023 01:59
Süper Lig'de Konyaspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'dan maç sonu bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Sakin ol, takıma güven" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray, paylaşımında takımın ve teknik direktör Okan Buruk'un fotoğrafını kullanırken, hasthag olarak da "Sen Şampiyon Olacaksın" ifadesini yazdı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.



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