Galatasaray, Patrick van Aanholt'un gelecek sezon da PSV'de kiralık olarak forma giyeceğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Sezona Galatasaray'da başlayan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu istenileni sahaya yansıtamamıştı. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği oyuncu devre arasında PSV'ye kiralanmıştı. Performansından memnun kalan Hollanda ekibi oyuncuyu gelecek sezon için de kadrosuna kattı.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 14 maçta forma şansı buldu. Patrick van Aanholt bu süreçte 2 asist yapma başarısı gösterdi.



Hollandalı kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 Haziran ayında sona eriyor.





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