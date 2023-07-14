Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen Pablo Sarabia ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Wolves forması giyen Sarabia'yı gündeme alan Galatasaray'ın İspanyol yıldız için 4 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.
8.5 MİLYON POUND İSTEDİLER
İngiliz ekibi, 31 yaşındaki sağ kanat için 8.5 milyon pound istedi.
G.SARAY BEKLEME KARARI
Sarı-kırmızılılar, 2025'e kadar kontratı bulunan Sarabia'da bekleme kararı aldı. Bu fiyata çıkmak istemeyen Aslan, gerekirse kiralama teklifini masaya yatıracak.
PABLO SARABİA KİMDİR?
Pablo Sarabia, 11 Mayıs 1992 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya geldi. Pablo Sarabia profesyonel futbol hayatına doğduğu şehrin takımı olan Real Madrid B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Getafe ve Sevilla kulüplerinde oynadı. 2019 yılında Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Son olarak Sarabia, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a gitti.
Pablo Sarabia, 1.74 boyunda ve orta saha mevkiisinde görev yapmaktadır.
Wolves forması giyen Sarabia'yı gündeme alan Galatasaray'ın İspanyol yıldız için 4 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.
8.5 MİLYON POUND İSTEDİLER
İngiliz ekibi, 31 yaşındaki sağ kanat için 8.5 milyon pound istedi.
G.SARAY BEKLEME KARARI
Sarı-kırmızılılar, 2025'e kadar kontratı bulunan Sarabia'da bekleme kararı aldı. Bu fiyata çıkmak istemeyen Aslan, gerekirse kiralama teklifini masaya yatıracak.
PABLO SARABİA KİMDİR?
Pablo Sarabia, 11 Mayıs 1992 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya geldi. Pablo Sarabia profesyonel futbol hayatına doğduğu şehrin takımı olan Real Madrid B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Getafe ve Sevilla kulüplerinde oynadı. 2019 yılında Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Son olarak Sarabia, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a gitti.
Pablo Sarabia, 1.74 boyunda ve orta saha mevkiisinde görev yapmaktadır.