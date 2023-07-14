Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a gitti.

çalışmalarına devam edenda gündeme gelenile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.Wolves forması giyen Sarabia'yı gündeme alan Galatasaray'ın İspanyol yıldız için 4 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.İngiliz ekibi, 31 yaşındaki sağ kanat için 8.5 milyon pound istedi.Sarı-kırmızılılar, 2025'e kadar kontratı bulunan Sarabia'da bekleme kararı aldı. Bu fiyata çıkmak istemeyen Aslan, gerekirse kiralama teklifini masaya yatıracak.Pablo Sarabia, 11 Mayıs 1992 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya geldi. Pablo Sarabia profesyonel futbol hayatına doğduğu şehrin takımı olan Real Madrid B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Getafe ve Sevilla kulüplerinde oynadı. 2019 yılında Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Son olarak Sarabia, İngilterePablo Sarabia, 1.74 boyunda ve orta saha mevkiisinde görev yapmaktadır.