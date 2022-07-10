Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi!

Gaalatasaray yönetimi, Marcao'nun Sevilla'ya gitmesiyle birlikte savunmaya takviye için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılar, Schalke'nin gözden çıkardığı eski futbolcusu Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi!
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10 Temmuz 2022 14:27
Galatasaray transferde flaş hamleler yapmaya devam ediyor. Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ın ardından Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan sarı kırmızılıların listesine Ozan Kabak da eklendi.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'yi lider tamamlayarak yeniden Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04'te Ozan Kabak ve Amine Harit ikilisi gözden çıkarıldı.

7 Temmuz günü kulübe dönen iki oyuncuya da kulüp bulmaları yönünde bildiri yapıldı.

Yine Alman basınında çıkan haberlere, Schalke 04 maaş yükünü azaltmak için iki oyuncudan da vazgeçti.

KİRALANMASI GÜNDEMDE

Galatasaray savunmaya Abdülkerim'i almasına karşın Schalke'nin milli futbolcuyu satış listesine koymasıyla Ozan Kabak'ın kiralanması gündeme geldi.

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ozan Kabak tekrar sağlıklı olduğu için oldukça memnun. Geçen sezon kiraladığımız oyuncularımız Ozan, Harit ve Matondo bütçemiz için ağır taşlar. Bu mali durum içinde, geleceğe ilişkin çabuk karar almalıyız"

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

22 yaşındaki Ozan Kabak son iki sezonda, önce Liverpool ardından da Norwich City'e kiralanmıştı. 

Başarılı stoper geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 13 maçta mücadele etti.

Galatasaray'ın bu gelişmelerinin ardından Alman kulübü ve Ozan'la görüşmelere başladığı bildirildi.

SATIN ALMA OPSİYONU ALINACAK

Ozan'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanıyor. Ozan Kabak, G.Saray'dan 11 milyon euro'ya Stuttgart'a, oradan da 15 milyon euro'ya Schalke'ye transfer oldu.


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