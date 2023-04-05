Galatasaray'dan oyunculara jest üstüne jest

Takımın birikmiş alacaklarını geçen hafta sıfırlayan sarıkırmızılı kurmaylar, oyuncuların motivasyonunu artırmak için Adana Demirspor galibiyetine özel 5 milyon TL prim dağıtma kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan oyunculara jest üstüne jest
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2023 09:16
Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi Konya'da bittikten sonra kırılma noktası olarak görülen Adana Demirspor maçını kazanan Galatasaray'da herkes şampiyonluğa kilitlendi.

Zirve koltuğunda bir maç fazlasıyla en yakın rakibinin 9 puan önünde oturan sarıkırmızılılarda yönetim takımın motivasyonunu artırmak için elinden geleni yapıyor.

Geçtiğimiz hafta futbol takımının birikmiş alacaklarını sıfırlayan Galatasaraylı kurmaylar, 8 milyon Euro maaş ödemesi yapmıştı. Bunun yanında Adana Demirspor galibiyetine özel olarak 5 milyon TL prim dağıtma kararı alındı.

BURUK, OYUNCULARA HEDEF GÖSTERDİ

Bu haberle birlikte futbolcuların morali tavan yaptı. Bugünkü kupa sınavı sonrası ligde bu haftayı bay geçip 14 Nisan'da Kayseri'yi ağırlayacak olan Aslan, bu maçı da hasarsız atlatmanın hesapları içinde. Teknik direktör Okan Buruk'un oyuncularıyla yaptığı toplantıda yeni bir seri isteğinde bulunarak, "Son maça kalmadan zafere ulaşalım" dediği öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery