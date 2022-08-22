Galatasaray'dan orta sahaya yeni hamle: Bellegarde

Transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray 'da Jean-Ricner Bellegarde ismi yeniden gündeme geldi. 2020'nin yaz transfer döneminde de adı Sarı-Kırmızılılar ile anılan Fransız oyuncu için devreye girildi.Fransız basınından Homme du Match'in haberine göre Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde için Strasbourg'un kapısını çaldı. 24 yaşındaki orta saha için satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklif edildi fakat Fransız ekibi, bu teklifi reddetti.Galatasaray'ın yeni teklifini Strasbourg'a ileteceği aktarıldı. Galatasaray, Fransız ekibine 8 milyon Euro'ya ulaşan bir bonservis teklifinde bulunacak.2019'da Lens'tan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Strasbourg'a transfer olan Haiti asıllı Fransız orta saha, alt yaş gruplarında da Fransa Millî Takımı forması giymişti.