Galatasaray'dan orta sahaya hamle!

Chelsea, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Carney Chukwuemeka için yeşil ışık yaktı. Galatasaray, İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan orta sahaya hamle!
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13 Eylül 2024 16:28
Galatasaray, Chelsea forması giyen Carney Chukwuemeka'yı kiralamak için harekete geçti.

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Chelsea, Carney Chukwuemeka'yı Galatasaray'a kiralama bedeli olmadan verebileceğini iletti.

MAAŞ GÖRÜŞMESİ VAR

Galatasaray, 5 milyon euro maaşı olan oyuncunun ödeme yüzdesi hakkında Chelsea ile görüşüyor.

Sarı kırmızılı takım, transfer dönemi bitmeden oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun uraş veriyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Chelsea 20 yaşındaki orta sahayı Aston Villa'dan 18 milyon euroya transfer etmişti. Nijeryalı futbolcu, İngiliz devinde 27 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı. 

 
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