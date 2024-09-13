Galatasaray'dan orta sahaya hamle!

Galatasaray, Chelsea forması giyen Carney Chukwuemeka'yı kiralamak için harekete geçti.
Haluk Yürekli'nin haberine göre; Chelsea, Carney Chukwuemeka'yı Galatasaray'a kiralama bedeli olmadan verebileceğini iletti.
MAAŞ GÖRÜŞMESİ VAR
Galatasaray, 5 milyon euro maaşı olan oyuncunun ödeme yüzdesi hakkında Chelsea ile görüşüyor.
Sarı kırmızılı takım, transfer dönemi bitmeden oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun uraş veriyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Chelsea 20 yaşındaki orta sahayı Aston Villa'dan 18 milyon euroya transfer etmişti. Nijeryalı futbolcu, İngiliz devinde 27 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.
Haluk Yürekli'nin haberine göre; Chelsea, Carney Chukwuemeka'yı Galatasaray'a kiralama bedeli olmadan verebileceğini iletti.
MAAŞ GÖRÜŞMESİ VAR
Galatasaray, 5 milyon euro maaşı olan oyuncunun ödeme yüzdesi hakkında Chelsea ile görüşüyor.
Sarı kırmızılı takım, transfer dönemi bitmeden oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun uraş veriyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Chelsea 20 yaşındaki orta sahayı Aston Villa'dan 18 milyon euroya transfer etmişti. Nijeryalı futbolcu, İngiliz devinde 27 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.