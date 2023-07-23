Galatasaray'dan orta sahaya çarpıcı hamle: Giovani Lo Celso

Transferde gaza basan Galatasaray, orta saha transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Hedefteki isim: Giovani Lo Celso.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Arjantinli orta saha Giovani Lo Celso'yu gündemine aldı.
Bonservisi Tottenham'da bulunan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Villarreal formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 2 gol 3 asist kaydetti.
GIOVANI LO CELSO KİMDİR?
Kariyeri boyunca Rosario Central, PSG, Real Betis, Tottenham ve Villarreal formaları giyen sol ayaklı merkez orta saha Giovani Lo Celso, toplam 287 maçta 36 gol 38 asist kaydetti.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Arjantinli orta saha Giovani Lo Celso'yu gündemine aldı.
Bonservisi Tottenham'da bulunan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Villarreal formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 2 gol 3 asist kaydetti.
GIOVANI LO CELSO KİMDİR?
Kariyeri boyunca Rosario Central, PSG, Real Betis, Tottenham ve Villarreal formaları giyen sol ayaklı merkez orta saha Giovani Lo Celso, toplam 287 maçta 36 gol 38 asist kaydetti.