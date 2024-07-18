Galatasaray'dan orta saha operasyonu!

Galatasaray'da orta saha transferi için geri sayım başladı. Sarı-Kırmızılılar, Lucas Torreira'nın yanına yapılacak takviyeyi uzun uğraşlar sonucunda bitirmeye çok yaklaştı. İşte detaylar...
WENDEL TEKLİFİ KABUL ETTİ
Lig bitiminden bugüne kadar pek çok isimle masaya oturan Galatasaray Yönetimi, artık iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bunlardan ilki, Rusya'da Zenit forması giyen Wendel. 2020 yazında 20 milyon Euro'ya transfer olduğu Zenit'ten ayrılmaya karar veren 26 yaşındaki Sambacı, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etti. Taraflar yıllık ücret ve bonuslar dahil olmak üzere her konuda anlaşmaya vardı.
BARCELONA DA DEVREDE
Galatasaray Yönetimi, Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak üzere Rusya'ya çıkarma yaptı. Erden Timur'un yerini alan İbrahim Hatipoğlu ile birlikte Cenk Ergün, Zenit yöneticileriyle masaya oturdu. Rus kulübünün kapıyı 20 milyon Euro'dan açmasına rağmen, bonservis bedeli konusunda arada ciddi farklar kalmadığı öğrenildi. Tek sorun, Wendel için Barcelona'nın da devreye girerek temsilci göndermesi. İspanyol kulübünün Zenit'le yapacağı görüşme, Galatasaray açısından kritik öneme sahip.
DİĞER HEDEF RICHARD RIOS
Ancak Sarı-Kırmızılılar sadece Wendel için masada değil. Dünyanın dört bir yanında arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın hedeflerinden bir diğeri Richard Rios... Kolombiya Milli Takımı'nda Davinson Sanchez ile birlikte forma giyen ve son olarak Copa America'ya damga vuran bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi Palmeiras'ta bulunuyor. Galatasaray'ın tıpkı Wendel'de olduğu gibi, Rios operasyonunda da oyuncuyla ön anlaşma yaptığı ve Brezilya kulübüyle pazarlıkları başlattığı ortaya çıktı.
WENDEL TEKLİFİ KABUL ETTİ
Lig bitiminden bugüne kadar pek çok isimle masaya oturan Galatasaray Yönetimi, artık iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bunlardan ilki, Rusya'da Zenit forması giyen Wendel. 2020 yazında 20 milyon Euro'ya transfer olduğu Zenit'ten ayrılmaya karar veren 26 yaşındaki Sambacı, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etti. Taraflar yıllık ücret ve bonuslar dahil olmak üzere her konuda anlaşmaya vardı.
BARCELONA DA DEVREDE
Galatasaray Yönetimi, Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak üzere Rusya'ya çıkarma yaptı. Erden Timur'un yerini alan İbrahim Hatipoğlu ile birlikte Cenk Ergün, Zenit yöneticileriyle masaya oturdu. Rus kulübünün kapıyı 20 milyon Euro'dan açmasına rağmen, bonservis bedeli konusunda arada ciddi farklar kalmadığı öğrenildi. Tek sorun, Wendel için Barcelona'nın da devreye girerek temsilci göndermesi. İspanyol kulübünün Zenit'le yapacağı görüşme, Galatasaray açısından kritik öneme sahip.
DİĞER HEDEF RICHARD RIOS
Ancak Sarı-Kırmızılılar sadece Wendel için masada değil. Dünyanın dört bir yanında arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın hedeflerinden bir diğeri Richard Rios... Kolombiya Milli Takımı'nda Davinson Sanchez ile birlikte forma giyen ve son olarak Copa America'ya damga vuran bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi Palmeiras'ta bulunuyor. Galatasaray'ın tıpkı Wendel'de olduğu gibi, Rios operasyonunda da oyuncuyla ön anlaşma yaptığı ve Brezilya kulübüyle pazarlıkları başlattığı ortaya çıktı.