Galatasaray'dan Onyekuru ve Halil Dervişoğlu resti

Transfere hızlı bir giriş yapan sarı kırmızılı takım öncelikle Onyekuru için Monaco, Halil Dervişoğlu için de Brentford ile temas kurdu

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Galatasaray'dan Onyekuru ve Halil Dervişoğlu resti
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24 Haziran 2021 13:02
Galatasaray yönetimi, transfere hızlı bir giriş yaptı. Öncelikle Onyekuru için Monaco, Halil Dervişoğlu için de Brentford ile temas kuruldu.

Sportif Direktör Paul Mitchell'a, "Onyekuru'yu istiyoruz. Ancak belirlenen 4.35 milyon euro çok fazla. Oyuncu bizden başka takımda oynamak istemiyor, indirim bekliyoruz" denildi.

Halil için de Brentford'un futbol direktörü Rasmus Ankerse'le görüşüldü. İngiliz ekibine de "8 milyon euro'yu verecek takım varsa buyurun. 3 milyon euro'ya aldığınız oyuncu, sizde kalırsa bu rakamı bulamaz. Ama bizimle bulabilir. Daha ilk yılında Euro 2020'ye gitti" mesajı verildi. Şimdi iki kulüpten gelecek yanıt bekleniyor




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