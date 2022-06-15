Galatasaray'dan Onur Bulut hamlesi!

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın Kayserspor'da iyi bir çıkış yakalayan Onur Bulut'u gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Onur Bulut hamlesi!
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15 Haziran 2022 12:59
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Omar Elabdellaoui ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Kayserispor'da iyi bir çıkış yakalayan Onur Bulut'u gündemine aldı.

Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar, sarı-kırmızılı takımın sağ bek hamlesini açıkladı.

Kayserispor'da dikkat çeken bir perdormans sergileyen Onur Bulut, Aslan'ın takibine girdi. Galatasaray mali şartlar uygun olursa transferi düşünüyor. 

 
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