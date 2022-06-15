Galatasaray'dan Onur Bulut hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Omar Elabdellaoui ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Kayserispor'da iyi bir çıkış yakalayan Onur Bulut'u gündemine aldı.
Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar, sarı-kırmızılı takımın sağ bek hamlesini açıkladı.
Kayserispor'da dikkat çeken bir perdormans sergileyen Onur Bulut, Aslan'ın takibine girdi. Galatasaray mali şartlar uygun olursa transferi düşünüyor.
Omar Elabdellaoui ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Kayserispor'da iyi bir çıkış yakalayan Onur Bulut'u gündemine aldı.
Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar, sarı-kırmızılı takımın sağ bek hamlesini açıkladı.
Kayserispor'da dikkat çeken bir perdormans sergileyen Onur Bulut, Aslan'ın takibine girdi. Galatasaray mali şartlar uygun olursa transferi düşünüyor.