Galatasaray'dan Omar Campos için 4 milyon euro!

Yabancı kontenjanı nedeniyle yerli futbolculara yönelen ve Uğur Çiftçi ile anlaşma sağlayan Galatasaray, TFF'nin 21 yaş altı oyuncu kontenjanından da yararlanmak istiyor.



Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın, sol bek bölgesi için Omar Campos'a teklif yaptığı belirtildi.



GALATASARAY'DAN 4 MİLYON EURO



İspanyol basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Santos Laguna'ya 20 yaşındaki sol bek oyuncusunun transferi için 4 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.



Meksika temsilcisinin ise transfer için beklentisinin 7 milyon euro olduğu ifade edildi.



HAYALİ AVRUPA'DA OYNAMAK



Öte yandan Campos'la ilgilenen bir diğer kulüp olarak da İspanya 2. Lig takımlarından Sporting Gijon gösterildi.



Campos, İspanyol basınında yaptığı açıklamada ise hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getirdi.



Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Omar Campos'un Santos Laguna ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.





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