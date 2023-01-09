Galatasaray'dan Okan Buruk için paylaşım

Galatasaray, sosyal medya hesabından teknik direktörü Okan Buruk için paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Deha" ifadesi kullanıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan Okan Buruk için paylaşım
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09 Ocak 2023 18:33
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup eden ve zirvede puan farkını 4'e çıkartan Galatasaray'da moraller adeta tavan yaptı.

Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan sarı-kırmızılılar, bir paylaşım da teknik direktör Okan Buruk için yaptı.

Galatasaray'ın paylaşımında genç teknik adamın santranç masası başında bir fotoğrafı kullanıldı ve "Deha" ifadesi kullanıldı. Galatasaray bu paylaşımına "Beyin" emojisi de ekledi.

Galatasaray'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.



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