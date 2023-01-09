Galatasaray'dan Okan Buruk için paylaşım

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup eden ve zirvede puan farkını 4'e çıkartan Galatasaray'da moraller adeta tavan yaptı.Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan sarı-kırmızılılar, bir paylaşım da teknik direktör Okan Buruk için yaptı.Galatasaray'ın paylaşımında genç teknik adamın santranç masası başında bir fotoğrafı kullanıldı veifadesi kullanıldı. Galatasaray bu paylaşımınaemojisi de ekledi.Galatasaray'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.