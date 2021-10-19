Galatasaray'dan Ocak ayında Elneny hamlesi

Galatasaray sezon başında ciddi paralar harcamasına rağmen orta sahaya doğru ismi bulamadı. Uzun süre Gedson Fernandes'in peşinde koşan sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldız olmayınca son anda Gustavo Assunçao'yu renklerine bağladı.



Ancak Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Gustavo Assunçao iyi niyetlerine rağmen bu bölgeyi kapatamadı. Özellikle Konyaspor maçının ikinci yarısında orta sahadaki defolar iyice ortaya çıktı. Çareyi transferde buldu.



ARSENAL GÖNDERİYOR

Aslan'ın renklerine katmayı düşündüğü isim Muhammed Elneny. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mısırlı ön liberonun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Arsenal devre arası uygun bir bedelle 29 yaşındaki oyuncusunu göndermeyi planlıyor.



Fatih Terim de hem Türkiye'yi bilmesi hem de tecrübesiyle Elneny'yi takımında görmek istiyor. Deneyimli futbolcu bu sezon Arsenal formasıyla 1'i kupa, 1'i lig olmak üzere 2 maça çıkabildi





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