Galatasaray'dan Nikola Maksimovic'e teklif!

Savunma hattına takviye adına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , yeni hedefini belirledi. Sarı-Kırmızılıların Genoa ile olan sözleşmesini fesheden Nikola Maksimovic ile ilgilendiği belirtildi.Alfredo Pedulla'nın haberine göre Galatasaray, Nikola Maksimovic için teklifini yaptı. Menajerini değiştiren Sırp oyuncu, Genoa ile serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlamıştı. Maksimovic için şu ana kadar yapılan tek resmî teklif Galatasaray'dan gelse de tecrübeli stoper ile ilgilenen bir ekip daha var.Maksimovic transferinde Galatasaray'ın şimdilik tek rakibi var. Belotti transferinde olduğu gibi Roma, Nikola Maksimovic için de devrede. Jose Mourinho'nun ekibi, savunma hattına takviye adına Sırp oyuncu ile ilgileniyor.Kariyerinde Sloboda Uzice, Kızılyıldız, Apollon Limassol, Torino formaları giydikten sonra 2017'de 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Maksimovic, 2021'de bedelsiz olarak Genoa kadrosuna katılmıştı. 30 yaşındaki stoper, Sırbistan A Millî Takımı ile de bugüne kadar 25 maça çıktı.