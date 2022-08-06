Galatasaray'dan Nelsson için karar!

Galatasaray'dan Marcao'yu transfer eden Sevilla, Victor Nelsson'u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Nelsson için karar!
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06 Ağustos 2022 10:45
Galatasaray Marcao'dan sonra Danimarkalı stoperi Nelsson'u da Avrupa devlerine kaptırmak üzere.

Başarılı oyuncu için Sevilla'nın bir teması söz konusu olsa da henüz net bir girişim bulunmuyor.

La Liga ekibinin oyuncu için Galatasaray'a 10-12 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, Sarkı kırmızılıların flaş bir karar aldığı öne sürüldü.

Yönetim, 25 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Nelsson için 20 milyonun altında gelen teklifleri değerlendirmeyecek.

Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. 



 
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