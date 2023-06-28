Galatasaray'dan Nef'e teşekkür!

Yeni stat sponsorluğu anlaşmasını açıklamaya hazırlanan Galatasaray, mevcut firma Nef'e teşekkür etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Nef'e teşekkür!
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28 Haziran 2023 18:11
Yeni stat sponsorluğu anlaşmasını açıklamaya hazırlanan Galatasaray, mevcut firma Nef'e teşekkür mesajı paylaştı.

"Nef'e teşekkürlerimizle!" başlığıyla yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadımızın isim sponsoru olan, öncesinde formamızın göğüs sponsoru olan; Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu her an, her yerde desteğini esirgemeyen Nef markasına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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