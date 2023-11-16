Galatasaray'dan Ndombele için randevu talebi!

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi hareketlilik başlamış durumda. Sarı-Kırmızılılar, kadrosundaki yıldız ismin sözleşmesinin feshi adına kritik bir görüşmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Ndombele için randevu talebi!
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16 Kasım 2023 08:41
Transferin son günlerinde Tottenham'dan 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanguy Ndombele, ilk devrenin sonu yaklaşırken, Galatasaray'a henüz katkı sağlayamadı. Şu ana kadar sadece 123 dakika sahada kalabilen 26 yaşındaki futbolcunun antrenman performansı ve fiziksel durumu da sezonun kalanı için ümit vadetmiyor.

Orta sahaya transfer için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, Ndombele ile yolları ayırmanın formülünü arıyor. Yönetimin, Tottenham'la sözleşme feshi konusunda bir görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

KALMAK İSTİYOR

Galatasaray, Fransız futbolcuyla yolları ayırıp daha hazır daha tempolu bir ismi kadrosuna katacak. Ndombele'nin ise ligin ikinci yarısı için daha umutlu konuştuğu ve Galatasaray'da kalmak istediği iddia ediliyor. 

 
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