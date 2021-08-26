Galatasaray'dan Napoli'ye yanıt: 10 milyon euro!

Galatasaray'ın 2019 yılında Portekiz 2. Lig'i ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, sarı-kırmızılılarda savunmanın lideri haline gelmişti.



Galatasaray formasıyla başarılı sezonlar geçiren ve takımın en yüksek değere ulaşan isimlerinden birisi olan Marcao, bu sezonun başında çok konuşulan bir harekete imza attı.



Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Giresunspor'la oynanan maçta ilk 11'de sahne alan Marcao, maçın ikinci yarısında Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. İlk olarak Giresunspor maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ve ailesinden özür dileyen Marcao, Galatasaray taraftarlarından da affını istedi.



TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI



Yaşanan bu olayların üzerine Brezilyalı savunma oyuncusunun satılması gündeme gelirken Galatasaray'a yönetimine teklifler gelmeye başladı. Marcao için ilk olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli devreye girdi. Galatasaray'a ilk teklifini yapan Napoli, sarı-kırmızılı takımdan ret yedi.



10 MİLYON EURO!



Marcao'yu kiralamak isteyen Napoli'ye Galatasaray 10 milyon euro'nun üzerinde zorunlu satın alma şartı koştu. İtalyanlar bu teklifi kabul etmedi ve taraflar anlaşamadı.



Marcao'nun satış listesinde olduğu bilgisini alan Ruslar devreye girdi. Krasnodar'dan Brezilyalı stoperin bonservisine 8 milyon euro'luk teklif geldi ve Galatasaray Yönetimi değerlendirmeye aldı.



Süper Lig'in ikinci haftasında yeni transfer Victor Nelsson, Marcao'nun yerinde ilk 11'de başlamıştı. Danimarkalı stoper, ilk maçında beğeni topladı. Luyindama'nın da yükselen performansı nedeniyle Marcao için değerini bulan bir teklif gelmesi halinde gönderilmesi bekleniyor.



