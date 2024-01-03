Galatasaray'dan Musso için resmi temas kararı!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Atalanta forması giyen Arjantinli kaleci Juan Musso için resmi temasları başlatma kararı aldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Musso için resmi temas kararı!
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03 Ocak 2024 10:22
Galatasaray, 2024'e saha dışında hızlı başladı. Takım yeşil sahaya adım atmadan önce sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemindeki yol haritasını belirledi.

Transfer zirvesinde devre arası için atılacak adımların yanı sıra sezon sonu planlaması da yapıldı.

MUSSO İÇİN RESMİ TEMAS KARARI

Bu konuda ilk gündeme gelen isim Galatasaray'ın efsaneleri arasına giren Fernando Muslera oldu. Uruguaylı kalecinin sezon sonunda ülkesine dönme isteğini kesin bir dille ilettiği yeni sezon için yerine gelecek isim bu gelişme sonrası belirlendi: Atalanta'nın Arjantinli kalecisi Juan Mosso için resmi temasların başlatılması kararı alındı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Musso'nun kulübü Atalanta ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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