Galatasaray'dan Morutan kararı!

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Olimpiu Morutan için Ankaragücü kiralama teklifi yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Morutan kararı!
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02 Temmuz 2022 14:25
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Olimpiu Morutan için flaş bir karar alındı.

Beklentilerin uzağında kalan Olimpiu Morutan'a, Süper Lig'e yeni yükselen A.Gücü talip olmuştu. Cenk Ergün'le görüşen başkent ekibi, kiralama teklifini iletti.

KARARI TEKNİK HEYET VERECEK

Rumen oyuncu hakkındaki kararı gelecek hafta içinde teknik heyet verecek.

3.5 milyon euro'ya gelen Morutan, geçen yıl 26 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı. 

 
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