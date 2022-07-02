Galatasaray'dan Morutan kararı!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Olimpiu Morutan için flaş bir karar alındı.
Beklentilerin uzağında kalan Olimpiu Morutan'a, Süper Lig'e yeni yükselen A.Gücü talip olmuştu. Cenk Ergün'le görüşen başkent ekibi, kiralama teklifini iletti.
KARARI TEKNİK HEYET VERECEK
Rumen oyuncu hakkındaki kararı gelecek hafta içinde teknik heyet verecek.
3.5 milyon euro'ya gelen Morutan, geçen yıl 26 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.
Beklentilerin uzağında kalan Olimpiu Morutan'a, Süper Lig'e yeni yükselen A.Gücü talip olmuştu. Cenk Ergün'le görüşen başkent ekibi, kiralama teklifini iletti.
KARARI TEKNİK HEYET VERECEK
Rumen oyuncu hakkındaki kararı gelecek hafta içinde teknik heyet verecek.
3.5 milyon euro'ya gelen Morutan, geçen yıl 26 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.